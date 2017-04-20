Турчинов: после учений войска России могут остаться в Беларуси

20.04.2017, 14:11

Секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов заявил о возможной опасности в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2017" вблизи восточных границ Украины.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы; угрожает окончательной потерей независимости стран, которые сейчас находятся в кремлевской орбите", - считает Александр Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что численность Вооруженных сил РФ вскоре возрастет до 1,9 млн человек, также увеличивается набор курсантов, часть которых, по утверждению Александра Турчинова, якобы "привлекается к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Александр Турчинов заявил также, что вдоль границы Украины "уже развернута наземная группировка ВС РФ, которая включает до 50 тыс.военнослужащих".

Секретарь СНБО подчеркнул, что по оценкам военных экспертов, конечная цель этих учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку.

Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил пройдут с 14 по 20 сентября в западных регионах России и в Беларуси.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осенью минувшего года заявил: "При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства".

В учениях примут участие все виды войск - от флота до ракетных частей.

Российское военное командование объясняло, что на учениях отработают действия группировок войск, практические задания территориальной обороны, усиление охраны государственной границы, восстановление боеспособности войск и обеспечения, а также общее управление войсками.

В министерстве обороны Беларуси сообщили, от России на учения, как ожидается, прибудут около 3 тыс. военнослужащих и 280 единиц техники, в том числе до 25 российских летательных аппаратов. Об этом сообщает BBC Украинская служба.