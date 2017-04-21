ОБСЕ: За последние 24 часа зафиксировано более 800 взрывов

21.04.2017, 15:27

В Донбассе за последние 24 часа наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 800 взрывов, 81 из них были вызваны минометным огнем. Об этом сегодня заявил первый заместитель миссии Александр Хуг.

"Последние 24 часа говорят о серьезных нарушениях режима прекращения. Стороны должны отвести тяжелое оружие и закончить разведение сил средств", - подчеркнул Хуг.

По его словам, в течение прошлой недели было зафиксировано всего 200 взрывов, половина из них, по оценкам ОБСЕ, связана с военным учениями.

На прошлой неделе большинство нарушений режима прекращении огня ОБСЕ зафиксировала в четырех горячих точках: треугольник Авдеевка-Ясиноватая- Донецкий аэропорт - 40% нарушений, восток и северо-восток от Мариуполя - 30%, треугольник Попасная -Троицкое-Первомайск - 15%, юго-запад, юг, юго- восток от Светлодарска - 10%.

"Третью неделю подряд СММ ОБСЕ констатирует снижение уровня насилия в Донбассе", - сказал Хуг.

По его словам, количество нарушений режима прекращения огня в целом снизилось примерно на 20% на прошлой неделе, если сравнивать с позапрошлой.

21 апреля сообщалось, что в Минобороны заявили об эскалации на донецком направлении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.