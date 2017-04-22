CNN сообщил о попытках Москвы повлиять на Трампа через советников

22.04.2017, 11:48

Российские спецслужбы предпринимали попытки "внедриться" в окружение Дональда Трампа через его советников, включая Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году.

Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По сведениям канала, российская сторона стремилась повлиять на результаты выборов в США не только путем хакерских атак и пропаганды в СМИ, но и через круг помощников республиканца.

Данные западных разведок свидетельствуют, что Картер Пейдж находился в непосредственном контакте с российскими официальными лицами, уточняет телеканал, не приводя при этом сведений о масштабах и длительности этих контактов. "В силу специфики работы российских спецслужб Пейдж мог и не знать, что общается с российскими агентами", - полагает CNN, отмечая, что Картер Пейдж обратил на себя внимание американской разведки после регулярных поездок в РФ и выступления на вручении дипломов Российской экономической школы.

В то же время CNN указывает, что сам "Трамп никогда не встречался с Пейджем", поскольку тот находился не на первых ролях и "не считался влиятельной фигурой". Каким образом российские спецслужбы могли бы оказать влияние на республиканца через Пейджа, телеканал не уточняет. Об этом сообщает Deutsche Welle.