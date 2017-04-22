Украину посетит представитель Госдепартамента США по политико-военным вопросам

22.04.2017, 12:18

В конце апреля с визитом в Украину прибудет заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по политико-военным вопросам Тина Кайданов. Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США.

В сообщении говорится, что Кайданов 23-29 апреля посетит Германию, Эстонию и Украину, чтобы обсудить ряд вопросов международной безопасности.

"В Эстонии и Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами, чтобы обсудить широкий круг политических и военных вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, помощь в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с ними вопросы", - сообщили в Госдепартаменте США . Об этом сообщает Телеканал новин "24".