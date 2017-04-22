Украинские пограничники на админгранице с оккупированным Крымом провели антитеррористические учения

22.04.2017, 13:40

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления вчера, 21 апреля 2017 года, приняли участие в антитеррористических учениях, инициированных Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что более 100 военных из состава Херсонского и Бердянского пограничных отрядов присоединились к учениям, в рамках которых проводилось условное перекрытие административной границы.

По замыслу учений, после проведения диверсии, предполагаемые преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель", - говорится в сообщении.

На Николаевщине Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводили учения по сценарию "необъявленной войны". Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. "На Николаевщине продолжаются учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация", - сказал он. Об этом сообщает УНИАН.