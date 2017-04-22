Марши против "альтернативных фактов" пройдут по всему миру

22.04.2017, 13:45

Тысячи жителей Австралии и Новой Зеландии вышли на марши в поддержку науки. Это первые демонстрации, которые активисты собираются провести в 500 городах мира, чтобы выразить протест против "альтернативных фактов" и пренебрежения достижениями науки.

Участники акции считают, что сейчас научные факты и методы исключаются из политических процессов. Они видят в этом целенаправленную атаку на науку.

Протестующие в Сиднее, нарядившись в белые халаты, призвали политиков поддерживать научное сообщество. Они несли плакаты "Без науки это просто вымысел" и "Нам нужны мыслители, а не отрицатели".

Протесты в Австралии стартовали в тот момент, когда вице-президент США Майк Пенс завершал свой визит в Австралию. Участники маршей не согласны с решением американского лидера Дональда Трампа сократить расходы на исследования ведущих научных организаций США. Новый скандал в РАН: почему не переизбрали академика Фортова Выборы президента РАН перенесли на осень Университет в Шотландии лишил Трампа ученой степени

Марши прошли также в Мельбурне, Брисбене, Перте, Аделаиде и других городах Австралии, а также в Веллингтоне и Окленде в Новой Зеландии. Австралийские активисты недовольны действиями своего правительства, которые они также оценивают как атаку на науку.

Марши должны пройти в Бразилии, Канаде, Японии, Мексике, Непале, Нигерии, Южной Кореи и странах Европы. Об этом сообщает BBC Русская служба.