США будет выполнять соглашение с Австралией по приему беженцев

22.04.2017, 13:50

Находящийся с визитом в Австралии, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что его страна будет выполнять соглашение о беженцах, которое заключил президент Барак Обама.

Речь идео о договоренности от ноября прошлого года по приему 1200 беженцев - выходцев из Африки и Ближнего Востока. Соглашение подвергалось жесткой критике со стороны Дональда Трампа. Американский президент называл его "бессмысленным".

Майк Пенс, вице-президент США: "Президент Трамп отчетливо дал понять, что мы уважаем это соглашение. Это не значит, что она нам нравится. Говоря о предыдущей администрации, мы можем сказать откровенно: нынешний президент никогда не скрывал своего разочарования и другими международными соглашениями, в частности так называемой ядерной договоренности с Ираном ".

В ходе встречи с премьер-министром Австралии, Малколмом Тернбуллом, Майкл Пенс также призвал Китай усилить давление на своего соседа - Северную Корею, которая в последнее время активизировала работу над своей ядерной программой. Об этом сообщает EuroNews.