Разведка: На Донбассе более сотни боевиков написали рапорты на увольнение

22.04.2017, 13:53

На временно оккупированных территориях Донецкой области более 100 боевиков российско-террористических войск из-за злоупотреблений командирами служебным положением написали рапорты на увольнение.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ боевики недовольны условиями прохождения службы.

По этой причине более 100 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнение. Об этом сообщает УНИАН.