Штаб: Возле Авдеевки из-за обстрела боевиков погиб украинский боец

23.04.2017, 10:29

Неподалеку от Авдеевки во время обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом в воскресенье утром штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данном направлении противник применил 120- миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое были ранены. Об этом сообщает УНИАН.