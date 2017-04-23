Авианосная группа США начала учения вблизи Корейского полуострова

23.04.2017, 10:38

Авианосная ударная группа флота США, в состав которой входит атомный авианосец USS Carl Vinson приступила к учениям неподалеку от берегов Корейского полуострова. Вместе с ней в учениях участвуют корабли японских ВМС, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие, пишет РБК.

Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.

Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее "жесткий ответ".

Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые. Об этом сообщает УНИАН.