Во французском консульстве в Нью-Йорке приостановили выборы президента после эвакуации

23.04.2017, 10:40

В генконсульстве Франции в Нью-Йорке была проведена эвакуация с приостановкой голосования в рамках президентских выборов из-за подозрительного автомобиля.

Об этом передает корреспондент CNews в своем твиттере. Консульство подтвердило приостановку голосования. Тревога оказалась ложной.

Голосование возобновилось спустя несколько минут.

В США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование на территории Франции начнется в воскресенье в 9.00. Об этом сообщает УНИАН.