Сутки в АТО: на Донецком направлении боевики били из БМП, ВСУ понесли потери

23.04.2017, 10:42

Боевики 46 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 22 апреля. Об этом сказано в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцевого, Песков и Каменки стрелял из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцевое. Вблизи шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по морских пехотинцах под Водяным. Пулеметы крупных калибров применил в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутового - стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям возле Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск близ Станицы Луганской и Валуйского.

За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили ранения.

Боевики 41 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 21 апреля.

С начала года в ходе антитеррористической операции погибли 49 военных, а более 420 были ранены. Об этом сообщают "Українські Новини".