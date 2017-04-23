Ученые по всему миру вышли на "марши за науку"

23.04.2017, 11:46

Тысячи ученых приняли участие в демонстрациях против глобального политического давления на науку.

Этот первый в истории "Марш за науку", который в этом году совпал с Днем Земли, ставит одной из своих целей обратить внимание общественности на состояние окружающей среды.

Протесты прошли по всему миру - крупнейший состоялся в столице США Вашингтоне. При этом его организаторы заявили, что акция не была направлена против президента страны Дональда Трампа, хотя его администрация и "стала катализатором" протеста.

По словам доктора Джонатана Фоли из Калифорнийской академии наук, который участвовал в марше в Вашингтоне, в последнее время научные исследования безосновательно ставятся под сомнение, а нападки со стороны политиков лишь "усиливают притеснения".

"Они, в частности, нападают на науку, которая защищает наше здоровье, нашу безопасность и окружающую среду. Науку, которая защищает наиболее уязвимых из нас", - заявил доктор Фоли.

Многих участников субботних "маршей за науку" вдохновил присоединиться к акции успех недавних "маршей женщин", которые прошли в США и по всему миру вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

Организаторы "Марша за науку" в австрийской столице Вене на своей странице в Facebook призвали людей приобщиться к движению, начавшемуся, по их словам, после прихода к власти в США Трампа.

Ранее Дональд Трамп называл изменения климата обманом; его взгляды и их влияние на общественное мнение вызвали значительное беспокойство среди научного сообщества. Об этом сообщает BBC Украинская служба.