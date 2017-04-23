Госпогранслужба: Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения

23.04.2017, 11:55

Вчера линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 27500 человек, что на 6000 человек меньше, чем за предыдущие сутки, и 4,4 тысячи транспортных средств. (укр.)

"Майорське" - 6030 осіб та 820 транспортних засобів; "Мар'їнка" - 7380 осіб та 1445 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 5665 осіб та 1300транспортних засобів; "Гнутове" - 3055 осіб та 845 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 5420 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 50/170; "Мар'їнка" - 150/80; "Новотроїцьке" - 50/50; "Гнутове" - 40/40.

Інф. Прес-служби Адміністрації державної прикордонної служби України.