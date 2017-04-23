Франция выбирает президента в условиях жестких мер безопасности

23.04.2017, 13:02

Президентские выборы во Франции проходят в обстановке повышенных мер безопасности в связи с убийством полицейского на Елисейских полях в минувший четверг.

Для обеспечения порядка в стране мобилизованы 50 тысяч полицейских и семь тысяч военных.

За президентское кресло борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до ультраправых.

Избирательные участки в стране открылись в 8 утра и закроются в 20:00 по местному времени, вскоре после чего будут обнародованы первые экзит-полы (результаты опросов избирателей на выходе из участков).

Фаворитами президентской гонки с равными шансами на успех считаются лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ли Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", консерватор Франсуа Фийон, либерал-центрист Эммануэль Макрон и ультралевый 69-летний политик Жан-Люк Меланшон.

У каждого из них кардинально разный подход к основным на сегодняшний день политическим вопросам: будущее Европы, иммиграция, экономика и французская идентичность.

В связи с чередой терактов, сотрясающих Францию с 2015 года и стоивших жизни сотням человек, особенно остро обсуждается тема национальной безопасности и миграции.

За два дня до выборов в центре Парижа было совершено новое нападение. Некто Карим Шерфи, ранее неоднократно судимый, открыл огонь по полицейским на Елисейских полях, убив одного и ранив двоих человек.

Из всех фаворитов нынешней гонки Франсуа Фийон - единственный кандидат от партии, уже представленной в нынешнем руководстве страны.

Он же единственный, кто выступает за отмену санкций в отношении России, а также за предоставление помощи Башару Асаду в борьбе с запрещенной в России и ряде стран экстремистской группировкой "Исламское государство".

Непопулярный в стране президент Франсуа Олланд стал первым в новейшей истории главой государства, решившим не бороться за второй срок в Елисейском дворце. Об этом сообщает BBC Русская служба.