Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов

24.04.2017, 12:03

Министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку после нападения "Талибана" на военную базу под Мазари-Шарифом, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Нападение на базу произошло вечером в пятницу. Талибы пробрались на базу, переодившись в афганскую военную форму, и открыли огонь. Они застрелили солдат, находившихся в столовой, а также военнослужащих, выходивших из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Лидер "Талибана" в Афганистане: сажайте больше деревьев Поддерживает ли Россия афганских талибов?

Точной информации о числе погибших пока нет. Афганское министерство обороны не опубликовало список жертв, заявив только, что пострадали или погибли более 100 человек.

Это одно из самых крупных по числу жертв нападений талибов за последние годы. Оно вызвало возмущение в стране, поскольку поставило под под вопрос способность правительства противостоять "Талибану". Эта группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию. Об этом сообщает BBC Русская служба.