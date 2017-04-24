Меркель ждет тщательного расследования гибели сотрудника ОБСЕ

24.04.2017, 12:15

Канцлер Германии выступила со словами соболезнования о погибшем в Луганской области сотруднике ОБСЕ. Она заявила, что стороны конфликта должны скорее выполнить все договоренности о прекращения огня.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) с печалью и возмущением отреагировала на новости о смерти сотрудника ОБСЕ на востоке Украины. "Правительство Германии ожидает, что стороны конфликта сделают все возможное, чтобы выяснить, как могло произойти это трагическое событие, и кто несет за него ответственность", - заявила она в воскресенье, 23 апреля.

По ее словам, стороны должны наконец добиться полноценного прекращения огня, о котором они давно договорились. При этом особая ответственность лежит на пророссийских сепаратистах.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что "глубоко опечален" новостью о смерти сотрудника ОБСЕ в Луганской области Украины и назвал ее "ужасной трагедией". "Сегодня потерял жизнь человек, хотевший помочь в деле приостановления боевых действий и восстановления мира", - заявил он.

Именно миссии ОБСЕ принадлежит заслуга в том, что в последние годы не случилось крупномасштабной вооруженной эскалации конфликта, подчеркнул Габриэль. "Неоправданные атаки и незаслуженные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться", - добавил он. Об этом сообщает Deutsche Welle.