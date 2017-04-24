Аграмунт: Визит в Сирию был частным, не связанный с работой ПАСЕ

24.04.2017, 12:35

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обнародовал первые официальные объяснения по поводу своего визита в Сирию вместе с депутатами нелегитимной российской госдумы.

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп, передает издание "Европейская правда".

По мнению Аграмунта, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ", которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада. Аграмунт заверил, что это не так.

Вместе с тем, президент ПАСЕ заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; однако есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.

И хотя целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, затем он признал, что в Алеппо он не поехал, в отличие от других участников делегации.

Сейчас в Страсбурге проходит закрытое заседание Бюро ПАСЕ, где рассматривают, среди прочего, вопросы данной поездки Аграмунта.

21 марта 2017 года сообщалось, что в Сирию прибыла делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом.

29 марта делегации Украины, Дании и Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.