В ПАСЕ отказались рассматривать вопрос визита Аграмунта в Сирию

24.04.2017, 12:40

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы не хватило голосов для вынесения на рассмотрение отдельной резолюции о визите президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию.

Об этом со ссылкой на участников закрытого заседания бюро в Страсбурге сообщает "Европейская правда".

Как отмечает СМИ, в ПАСЕ был внесен проект данной резолюции, однако было принято решение об отказе от его рассмотрения во время текущей сессии.

В то же время этим летом ассамблея планирует рассмотреть комплексную резолюцию по ситуации в Сирии, частью которой станет эпизод с поездкой Аграмунта.

28 марта 2017 года делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством- агрессором Россией.

Сегодня, 24 апреля, глава ПАСЕ обнародовал первые официальные объяснения по поводу поездки. По его словам, это был частный визит, не связанный с работой в ассамблее. В то же время Аграмунт признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп в ПАСЕ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.