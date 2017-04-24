Сегодня Климкин встречается с руководством Литвы

24.04.2017, 12:51

Сегодня, 24 апреля, министр иностранных дел Павел Климкин отправился в Литву с официальным визитом. Заявленная цель поездки - укрепление украинско- литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейские и евроатлантические структуры, сообщает МИД в Facebook.

В Вильнюсе украинский министр встретится с местным коллегой Линасом Линкявичюсом - одним из друзей Украины в ЕС. После переговоров главы МИД стран дадут пресс-конференцию.

Также у Климкина запланированы встречи как с главой литовского правительства Саулюсом Сквернялисом, так представителями парламента страны.

21 апреля 2017 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что путинская Россия уже ведет гибридную войну в странах Балтии. До этого в феврале он говорил, что санкции против РФ нельзя снимать ни в коем случае - "ни по политическим, ни по по правовым, ни по моральным" причинам.

В начале апреля в Киеве литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что без вывода войск РФ в Донбассе "ничего не изменится". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.