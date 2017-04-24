Могерини заявила о сохранении санкций против Москвы

24.04.2017, 18:48

Европейский Союз хотел бы улучшить отношения с Москвой, но не может сделать вид, что Россия не аннексировала Крым, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время своего первого визита в Москву с 2014 года.

Санкции Брюсселя, связанные с незаконным присоединением РФ Крыма, останутся в силе, указала она в понедельник, 24 апреля, на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Возвращение к добрым отношениям не только возможно, но и желаемо. Оно сопряжено с урегулированием конфликта на востоке Украины", - подчеркнула глава европейской дипломатии. Она призвала Москву добиться полного прекращения боевых действий в Донбассе и вывода вооружений. "Я не устаю повторять, насколько срочно это необходимо", - указала она. Визит Могерини в Москву омрачен гибелью сотрудника наблюдательной миссии ОБСЕ в Луганской области.

В свою очередь Сергей Лавров заявил о готовности повлиять на руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и настоять на выполнении минских договоренностей. "Мы при этом готовы пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Донецк и Луганск с тем, чтобы с их стороны было встречное движение", - пояснил он.

Одновременно российский министр призвал европейцев уделять основное внимание реальным, а не надуманным угрозам. "Мы убеждены в необходимости сконцентрироваться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности", - заявил он, указав, в частности, на важность борьбы с терроризмом.

Другими темами на встрече Могерини и Лаврова были ситуация в Иране, Ливии и Афганистане, а также процесс ближневосточного урегулирования и права человека в России. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о преследовании геев в Чечне, европейский политик указала, что Россия должна защищать права всех своих граждан. "Мы ожидаем, что Российская Федерация сделает свое дело по защите собственных граждан, в полной мере уважая права человека", - добавила Могерини. Об этом сообщает Deutsche Welle.