Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан РФ

24.04.2017, 18:49

Власти в Анкаре увеличили максимально возможный срок безвизового пребывания в стране для граждан РФ.

"Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней", сообщил в понедельник, 24 апреля, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Анатолийскому агентству.

По его словам, этот вопрос обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом над Сирией. Одной из ответных мер Москвы стала отмена безвизового режима для граждан Турции.

В марте 2017 года президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил о необходимости дополнительных усилий по введению безвизового режима между Турцией и РФ. Он выразил надежду на решение этого вопроса в ближайшее время. Об этом сообщает Deutsche Welle.