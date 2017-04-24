Олланд поддержал кандидатуру Макрона во втором туре выборов во Франции

24.04.2017, 18:51

Президент Франции Франсуа Олланд поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает Reuters.

По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку тот является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.

Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.

"Присутствие ультраправого [кандидата] во втором туре [выборов президента] - это риск для страны", - сказал Олланд.

Ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Об этом сообщает УНИАН.