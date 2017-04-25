Сутки в зоне АТО: боевики нарушают режим "тишины"

25.04.2017, 09:46

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 21 раз обстреливали позиции украинских воинов в зоне проведения антитеррористической операции, но ситуация продолжает контролируемой Вооруженными Силами Украины. Об этом говорится в традиционной сводке пресс-центра Штаба АТО.

"Горячее всего было на Приморском направлении - здесь, в частности, террористы использовали 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и вооружение БМП вблизи Широкино",- говорится в сообщении.

Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Марьинки, а из противотанковых гранатометов - по защитникам Красногоровки, из вооружения БМП и пулеметов больших калибров - по украинским воинам вблизи Водяного.

Также морских пехотинцев, возле Гнутово, террористы обстреливали из стрелкового оружия, а в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-миллиметра, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нанесли удар по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого, а опорные пункты ВСУ возле Троицкого и Песков они накрывали огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении в свою очередь досталось защитникам Новоалександровки, где использовалась стрелковое оружие со стороны оккупантов.

"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "тишины" и огонь в ответ не открывали", - добавили в пресс-центре штаба АТО. Об этом сообщают Подробности.ua.