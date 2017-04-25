Марин ле Пен на время покинула пост лидера "Национального фронта"

25.04.2017, 09:53

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

"Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов, в этом качестве он должен объединять всех французов", - сказала кандидат в президенты.

"Это глубокое убеждение, но теперь нужно переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось решительно необходимым взять отпуск и отойти от руководства "Национальным фронтом", - продолжила Ле Пен. "Мы можем выиграть и мы выиграем", - резюмировала кандидат в президенты.

Ле Пен во втором туре выбров президента Франции 7 мая встретится с победителем первого тура -центристом Эммануэлем Макроном. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%. Франсуа Олланд: "Ле Пен - угроза для Франции" Экзитпол: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов во Франции Ле Пен пообещала приостановить всю иммиграцию во Францию

Макрон выступает за свободную международную торговлю и Европейский союз. А Марин Ле Пен против глобализации и обещала провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".

Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при действующем президенте Франсуа Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции (ему 39 лет, Ле Пен - 48).

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий и проигравшие кандидаты.

Экс-премьер Франсуа Фийон от партии "Республиканцы", набравший 19,91% голосов, призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от пока еще правящей партии социалистов Бенуа Амон, получивший всего 6% голосов.

Днем в понедельник президент Олланд выступил по телевидению и заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Макрона. Ле Пен действующий глава Франции назвал угрозой для страны. Об этом сообщает BBC Русская служба.