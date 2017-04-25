СММ ОБСЕ требует установить виновных в гибели своего наблюдателя

25.04.2017, 09:57

ОБСЕ не свернет свою наблюдательную миссию (СММ) в зоне военного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины и проведет собственное расследование подрыва двух автомобилей СММ в Луганской области 23 апреля.

Украинские эксперты ожидают, что Европа будет более жестко реагировать на нарушения прекращения огня в зоне конфликта и введет туда вооруженных миротворцев.

Все патрули СММ ОБСЕ в зоне военных действий в Донбассе после подрыва автомобиля миссии в Луганской области отозваны и возвращены на базы, заявил заместитель главы миссии Александр Хуг. Он пообещал, что уже 25 апреля наблюдатели возобновят свою работу, но не в полном объеме. "Сейчас мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации с помощью 6 камер, которые там размещены и 12 стационарных наблюдательных локаций", - сообщил Хуг на пресс- конференции в Киеве 24 апреля.

Он выразил возмущение произошедшем накануне инцидентом, в результате которого погиб один из наблюдателей, гражданин США, и были ранены еще двое: гражданка Германии и гражданин Чехии.

Хуг указал, что СММ сотрудничает в расследовании инцидента как с представителями Киева, так и "с теми, кто контролирует ситуацию в Луганской области", на неподконтрольной Украине территории. "Безопасность наших коллег остается нашим приоритетом. Те, кто совершил это насильственное действие, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель ОБСЕ. Он также отметил, что параллельно СММ проводит собственное внутреннее расследование трагического инцидента.

Опрошенные украинские эксперты уверены, что произошедшее с членами СММ ОБСЕ является не случайным инцидентом.

Александр Хуг на пресс-конференции сообщил, что работа наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе уже давно сопряжена со смертельной опасностью: "С 15 января 2015 года наблюдатели столкнулись с 183 случаями подобного рода. Это обстрелы, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также повреждение наших технических средств". Замглавы миссии подчеркнул, что эти 183 угрозы носили именно серьезный характер.

В то же время он не назвал никаких подробностей расследования произошедшего инцидента, сказав лишь, что оба пострадавших бронированных автомобиля миссии будут доставлены на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего следствия. Об этом сообщает Deutsche Welle.