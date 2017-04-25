Сводка штаба АТО на 25 апреля 2017

25.04.2017, 10:05

Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима «тишины» и огонь в ответ не открывали.

Как рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной, центром огневого противостояния стало Приморское направление. Так, огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты неподалеку Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки.

По защитникам Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом с Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по нашим позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск неподалеку Троицкого и Песок накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении огнем из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Новоалександровки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр НБУ.