ПАСЕ не будут транслировать обсуждение поездки Аграмунта в Сирию

25.04.2017, 14:39

Прямой трансляции публичного обсуждения поездки в Сирию президента Парламентская ассамблея Совета Европы Педро Аграмунта на сайте ПАСЕ не будет.

Обсуждение действий президента ПАСЕ смогут отследить только присутствующие в сессионном зале журналисты, которых пригласили в галерею для прессы. "Журналисты, включая представителей телеканалов, приглашаются наблюдать (за обсуждением) с галереи для прессы. Вебкаста (трансляции на сайте) не будет", - проинформировали в Совете Европы.

Заседания сессии ПАСЕ всегда транслируются в прямом режиме на сайте организации.

21 марта 2017 года сообщалось, что в Сирию прибыла делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом.

28 марта делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором.

24 апреля Аграмунт обнародовал первые официальные объяснения по поводу своих действий. Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.