25.04.2017, 15:03

За минувшие сутки в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении российско-оккупационные войска провели вооруженную провокацию в Новоалександровке и открыли огонь из гранатометов по Троицкому.

Оба эпизода нарушения режима тишины были зафикисрованы вечером.

На донецком направлении террористы обстреляли Авдеевку, применяя легкое вооружение. После полудня вооруженные провокации возобновились, и боевики дважды открывали огонь из минометов по Авдеевке.

Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком. В районе Песок оккупанты применяли гранатометы. За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять нарушений режима тишины, из них три - из минометов.

На мариупольском направлении обстановка остается неизменной. Основными районами вооруженного противостояния остается Марьинка и участок фронта Павлополь - Широкино.В Марьинке утром открывали огонь вражеские снайперы, а вечером неоднократно и по разным направлениям боевики вели огонь из гранатометов и вооружения БМП.

Вследствие вражеского обстрела в Марьинке повреждены несколько жилых домов. Также под огонь террористов попал контрольно-пропускной пункт пропуска Марьинка на трассе Донецк-Запорожье. Был ранен один мужчина, который представился волонтером.

В Широкино российско-оккупационные войска один раз открыли огонь из переносной реактивной установки Град-Партизан.В Красногоровке боевики провели обстрел из гранатометов.

За минувшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 14 вооруженных провокаций со стороны боевиков.За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.