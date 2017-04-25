В Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

25.04.2017, 16:01

Конструкторское бюро "Луч" провело успешные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Соответствующее видео обнародовано на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что комплекс превосходит по ТТХ РК "Точку-У" (максимальная дальность поражения 120 км), а все составляющие для производства "Ольхи" - отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.

Одна из особенностей - система управления ракетой, которая предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".