Генсек ОБСЕ сократил сроки визита в РФ ввиду инцидента в Донбассе

25.04.2017, 16:03

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, прибывший 24 апреля с визитом в Москву, решил сократить сроки своего пребывания в России "до минимума" в связи с гибелью сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

Об этом он сообщил сегодня, 25 апреля, перед началом переговоров с министром иностранных дел государства-агрессора Сергеем Лавровым.

"В свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь до минимума", - сказал Занньер. В то же время он отметил, что придает "большое значение" участию в Московской конференции по международной безопасности и консультациям с Лавровым.

Генсек ОБСЕ отметил, что организация уже начала расследование трагического инцидента и будет "тщательно его отслеживать" вместе с СММ.

"Мы с большой серьезностью подходим к этой проблеме, сейчас мы инициируем процесс внутреннего расследования. Конечно, будет и уголовное расследование для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасный заряд остался на дороге, которой пользуются гражданские лица - жертв могло оказаться больше", - подчеркнул Занньер.

23 апреля 2017 года на дороге между селами Пришиб и Смелое Славяносербского района Луганской области на мине подорвался автомобиль патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии - гражданин США. Еще двое членов патруля - граждане Германии и Чехии - ранены и находятся в больнице во временно оккупированном Луганске. Трагедия произошла на оккупированной боевиками территории. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.