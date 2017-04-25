Патрулирование ОБСЕ в Донбассе будет с ограничениями

25.04.2017, 16:10

Сегодня, 25 апреля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Мы по-прежнему принимаем меры по уменьшению опасности, чтобы обеспечить безопасность наших наблюдателей. Патрулирование будет проводится с некоторыми ограничениями из-за инцидента, который произошел в воскресенье", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что миссии необходимо предоставить безопасный и безусловный доступ к территории Донбасса для проведения мониторинга.

По информации LIGA.net, ограничения не связаны с согласованием маршрута патрулирования наблюдателей.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.