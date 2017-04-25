Канадские инструкторы обучат будущих военных полицейских ВСУ

25.04.2017, 16:17

Военные полицейские из Канады будут обучать украинских коллег в учебном центре Военной службы правопорядка (ВСП) во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ВСП ВСУ Василий Максименко, канадские инструкторы присоединились к литовским коллегам, которые уже обучают украинских военнослужащих аспектам охраны важных лиц и объектов.

По словам чиновника, подготовленный кадровый ресурс станет фундаментом нового специального правоохранительного органа по поддержанию правопорядка в армии - Военной полиции, законопроект о которой уже проходит процедуры межведомственного согласования.

В течение следующих недель 16 украинских правоохранителей будут изучать методику действий в типичных и экстремальных ситуациях при исполнении служебных обязанностей на мирной территории и в районах боевых действий. Кроме того, с ними будут проводить занятия по тактической медицине, вопросам дозированного применения силы, досудебного расследования, тактико- специальных действий личного состава в составе подразделения.

Как отмечают в Минобороны, во время учений военные будут изучать также аспекты безопасности и выживания, тактику обороны, методы обороны и контроля оружия, будут улучшать индивидуальное владение огнестрельным оружием.

20 апреля 2017 года в оборонном ведомстве сообщили, что количество денежных выплат и компенсаций, получаемых резервистами ВСУ, не сократят. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.