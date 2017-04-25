Аграмунт не исключает своей отставки в пятницу на фоне критики от депутатов ПАСЕ

25.04.2017, 16:27

Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт сказал, что вернется к вопросу об изменению своего статуса во время пятничного заседания.

Тем временем депутаты продолжают требовать Аграмунта подать в отставку, сообщает член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в своем Facebook.

Представители фракций социалистов и консерваторов спрашивают Аграмунта по поводу того, почему он не сообщил о приглашении в Сирию заранее и не дал информацию после своей поезди, в которой опровергал информацию российских СМИ, которую он считает манипулятивной. Кроме того, Аграмунта спросили почему он не придержался рекомендаций МИД Испании, который рекомендовал ему не посещать Сирию, как по вопросам безопасности, так и с политической точки зрения.

Аграмунт признает свою вину в плохом информировании ПАСЕ о своих планах и говорит про возможную смену своего статуса в пятницу.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

В Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".