Сводка штаба АТО на 26 апреля 2017

26.04.2017, 10:24

Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

Такие факты обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал наши опорные пункты вблизи Песок. 120-миллиметровые минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

По защитникам шахты «Бутовка» открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил неподалеку Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.

На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по нашим позициям в Новотроицком. Морских пехотинцев рядом с Водяным и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы.

По опорным пунктам в районе Красногоровки противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружение БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

На Луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции неподалеку Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр НБУ.