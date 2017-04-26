В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы

26.04.2017, 15:46

Сегодня, 26 апреля, в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

25 апреля сообщалось,что заседание рабочей подгруппы по безопасности в Минске переносится из-за подрыва автомобиля ОБСЕ в оккупированном Пришибе Луганской области.

23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.