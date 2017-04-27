АТО: за сутки погиб один военный

27.04.2017, 09:49

За минувшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один украинский военный погиб, еще шестеро ранены. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На приморском направлении боевики стреляли по Широкино, Водяному, Березовому, Марьинке, Красногоровке, Новотроицкому, Павлополю, Гнутово, а также вблизи Чермалыка.

На донецком направлении обстреливали Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевку, Майорское и Новгородское.

На луганском направлении стреляли у Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Новозвановки, Станицы Луганской.

По данным разведки, украинские военные 25 и 26 апреля уничтожили трех боевиков, еще 7 ранили, добавили в штабе АТО. Об этом сообщает BBC Украинская служба.