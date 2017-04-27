В США представлен проект масштабной налоговой реформы Трампа

27.04.2017, 10:20

Белый дом в среду, 26 апреля, представил масштабный проект президента США Дональда Трампа по реформированию налоговой системы страны.

В документе, содержащем список основных предложений главы американского государства "не полностью освещен ряд ключевых деталей", тем не менее, обозначенные положения уже могут быть вынесены на обсуждение законодателей в Конгрессе США, отмечает The Washington Post.

В соответствии с обнародованным на брифинге одностраничным документом, корпоративный налог - сейчас в США он один из самых высоких по сравнению со ставками в других странах с развитой экономикой - планируется сократить с нынешних 35 до 15 процентов. О своих планах на этот счет Трамп говорил еще во время своей избирательной кампании в 2016 году.

Кроме того, планируется существенно понизить ставку личного подоходного налога и налога на прибыль организаций, сняв нагрузку с физических лиц со средними и минимальными доходами, а также уменьшить обложение возвращающегося в страну капитала, предназначенного для дальнейших инвестиций. Наконец, план предусматривает полный отказ от налога на наследство.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин и другие представители американской администрации обсудили предложения Трампа с конгрессменами. Об этом сообщает Deutsche Welle.