Минобороны: Вооруженные силы Украины готовы к введению военного положения

27.04.2017, 13:17

В случае объявления военного положения в Украине из-за эскалации конфликта на Донассе Вооруженные силы готовы выполнять задачи руководства государства.

Об этом в ходе Международной конференции по безопасности заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет", - отметил Павловский.

Он также подчеркнул, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минскими соглашениям.

"Благодаря тому, что есть Минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на Востоке страны. Это дает возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО", - сказал Павловский.

По его словам, на Донбассе не исключена новая эскалация.

Экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что из-за военной агрессии России на Донбассе Украине стоило бы отказаться от "разнузданной демократии" и перейти де-факто в режим военного времени. Об этом сообщает "Обозреватель".