Украина и Китай активизируют сотрудничество в агросекторе, энергетике и инфраструктуре

27.04.2017, 15:46

Украина и Китай готовы активизировать сотрудничество над проектами в сфере сельского хозяйства, энергетики и инфраструктуры.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Председателем правления Китайской национальной инженерной корпорации (CCEC) Сун Баем в Киеве в среду.

В ходе встречи глава китайской делегации сообщил, что агросектор является предметом особого внимания, и сейчас есть планы создания в Украине Первого китайского модернизированного сельскохозяйственного парка и проведения Украинско-китайского агрофорума - в сентябре в Пекине, а впоследствии - в Киеве. Такой формат сотрудничества, отметили собеседники, будет способствовать развитию сотрудничества на национальном и корпоративном уровне. "Самое главное, что для нас важно, это изменить тип нашей экономики. Мы настроены на обеспечение глубокой переработки украинского сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию", - отметил в ходе переговоров Премьер-министр Владимир Гройсман.

Также китайские партнеры выразили заинтересованность в проектах развития солнечной энергетики, жилищного строительства и инфраструктуры.

Владимир Гройсман поздравил планы китайской корпорации CCEC относительно инвестирования в Украину и предложил создать совместную рабочую группу для выработки пошагового плана взаимодействия по каждому из проектов. Он обратил внимание, что подготовка проектов имеет большое значение, ведь Киев и Пекин уже имеют опыт нереализованных инициатив именно через некачественную подготовительную работу.

"Я заинтересован в том, чтобы наши совместные проекты были успешными. Готов максимально создавать условия для результативности нашего взаимодействия. Китай является нашим важным экономическим партнером, и мы всячески заинтересованы в том, чтобы углублять наше сотрудничество", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он также выразил надежду на увеличение товарооборота между странами и углубление сотрудничества в будущем. И этому, добавил Глава Правительства, будет способствовать запланированный на ближайшее время обмен визитами между правительственными делегациями.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.