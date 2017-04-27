Гройсман: Объединяя усилия, мы сможем построить сильную Украину

27.04.2017, 15:48

Правительство выступает за углубление международного сотрудничества и углубление экономического сотрудничества Украины с другими странами, что будет способствовать укреплению национальной экономики и построению экономически сильной Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с Главами иностранных дипломатических миссий, которая состоялась сегодня в здании Министерства иностранных дел Украины.

"Мы высоко ценим сотрудничество с нашими международными партнерами, но будем приветствовать и поддерживать объединение наших усилий по укреплению нашей национальной экономики. Внешняя поддержка Украины - это необходимый вынужденный шаг, но мы хотим построить экономически сильную страну, а это возможно, когда мы будем усиливать наше сотрудничество, когда мы будем укреплять экономическое сотрудничество между нашими странами, увеличивать возможности торговли между странами, наращивать потенциал относительно зон свободной торговли с другими странами. Это все повестка дня нашего международного сотрудничества", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Обеспечение экономического роста является одним из главнейших приоритетов деятельности Правительства, который определен среднесрочным планом его приоритетных действий до 2020 года, отметил он. Правительство ставит задачу изменить сырьевой тип экономики на экономику, что будет создавать добавленную стоимость - для этого у Украины есть необходимый набор всех технологий и компонентов для повышения конкурентоспособности, отметил он.

В этом контексте Правительство прилагает усилия для создания надлежащего климата для инвестиций в стране, подчеркнул Премьер-министр и призвал представителей иностранных дипломатических миссий поддерживать инвестиционный процесс в Украине.

"Хочу заверить, что мы защитим каждый доллар, евро, гривну, которые будут инвестированы в украинскую экономику. Мы создадим надлежащие качественные условия для деятельности этих компаний. Мы заинтересованы не в количестве инвестиций, а мы заинтересованы в успешных инвестициях, поэтому наша задача сегодня, чтобы те, кто инвестирует в Украину, получили успех", - подчеркнул Премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.