Госдеп: Украина была и есть приоритетом администрации США

27.04.2017, 15:57

Сегодня, 27 апреля, представители внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности.

Украина никуда не делась с повестки дня администрации Соединенных Штатов.Об этом на встрече c первым заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов, передает пресс-служба МИД.

"Украина была и остается приоритетом повестки дня администрации США", - сказала она.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности. Также речь шла о военной помощи США украинской армии.

"Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировали в ведомстве.

25 апреля сообщалось, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.