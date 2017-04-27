Еврокомиссия одобрила инициативу о декретном отпуске для мужчин

27.04.2017, 15:59

Еврокомиссия приняла инициативу, которая гарантирует декретный отпуск для отцов детей. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

В случае принятия инициативы на законодательном уровне, отец будет иметь возможность получить право на декретный отпуск на 10 рабочих дней после рождения ребенка.

Также предусмотрена возможность получения четырехмесячного отпуска по уходу за ребенком. На сегодня это касается только детей до восьми лет.

"Предложенные меры направлены, в частности, на расширение возможностей мужчин в плане выполнения родительских обязанностей. Это принесет пользу детям и поможет расширить участие женщин на рынке труда, таким образом, уменьшая разницу между мужчинами и женщинами в сфере занятости, которая в 2015 году все еще составляла 11,6% и увеличилась до 30%, когда в семьях есть маленькие дети в возрасте до шести лет", - отмечается в сообщении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.