Укроборонпром: За два года прибыль ГП Антонов выросла в 4 раза

27.04.2017, 16:08

Государственное предприятие Антонов за два года в составе ГК Укроборонпром увеличило прибыль в 4 раза. По данным финотчетности компании, в 2014 году прибыль составляла 39,3 млн грн, в 2015 году - 42,7 млн грн, а в 2016 году выросла до 178,1 млн грн.

В Укроборонпроме отметили, что ГП Антонов за полтора года создало Ан-132D - первый украинский самолет без российских комплектующих. К его производству присоединились мощные международные компании: Pratt & Whitney (Канада), Honeywell (США), Dowty Propellers (Великобритания), Liebherr-Aerospace Toulouse SAS (Франция). Недавно новейший самолет успешно совершил первый полет.

Также осенью 2016 года Антонов представил беспилотный авиационный комплекс "Горлиця". Это первый украинский ударный беспилотник с высокоточными средствами поражения.

Отмечается, что за два года госпредприятие расширило круг иностранных партнеров и подписало ряд важных соглашений с Саудовской Аравией, Канадой, США, Великобританией и другими западными странами.

В госконцерне подчеркнули, что ГП Антонов выполнило программу импортозамещения российских комплектующих в производстве своей техники и получило госзаказ от Министерства обороны. Напомним, в апреля 2015 года Кабинет министров передал ГП Антонов в состав ГК Укроборонпром. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.