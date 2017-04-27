Джонсон: Великобритания отказывается признать аннексию Крыма

27.04.2017, 16:26

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не признает российскую аннексию Крыма. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", - сказал Джонсон.

Глава британского МИД также поддержал действия США в Сирии, которые были направлены "против убийства невинных людей с применением химического оружия в Сирии", добавив, что Великобритания будет добиваться привлечения к ответственности виновных.

19 апреля 2017 года Джонсон и государственный министр по вопросам Вооруженных сил Майк Пеннинг заявили, что выход Великобритании из Евросоюза не скажется на уровне сотрудничества между Британией и Украиной.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.