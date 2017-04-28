Украина и Турция завершили VII раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле

28.04.2017, 15:05

26-27 апреля в Киеве состоялся седьмой раунд официальных переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Правительством Турецкой Республики, на котором сопредседательствовала Наталья Микольская, заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины.

По итогам 2016 года доля торговли с Турцией в общем объеме торговли Украины со странами мира составила 4,2%. Сальдо торговли товарами в 2016 году было положительным для Украины и составило $1 млрд, при этом в Турцию экспортировано товаров на $2,1 млрд в 2016 году, импортировано на $0,17 млрд в 2016 году.

Наталья Микольская подчеркнула, что стороны взаимно заинтересованы в улучшении этих показателей с помощью Соглашения о свободной торговле. В то же время Украина внесла определенные изменения в проект Соглашения, учитывая текущую экономическую ситуацию в мире и практику в отношении обязательств сторон в действующих соглашениях о свободной торговле с другими странами.

"Украинская сторона настойчиво и последовательно отстаивает позицию украинских производителей, которые имеют как экспортные возможности, так и потенциал поставок на турецкий рынок", - пояснила Наталья Микольская.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.