Порошенко: Лукашенко заверил, что учения с РФ не угрожают Украине

28.04.2017, 15:22

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил украинского президента Петра Порошенко, что российско-белорусские учения "Запад-2017" не представляют угрозы для Украины.

Об этом г-н Порошенко заявил в пятницу во время передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины.

Встреча двух президентов состоялась накануне.

"Я получил твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории", - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что договорился со своим белорусским коллегой о завершении демаркации белорусско-украинской границы в ближайшее время. Об этом сообщает BBC Украинская служба.