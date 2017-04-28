Белый дом включил изоляцию России в ООН в список достижений Трампа

28.04.2017, 15:29

Белый дом опубликовал список дел, которые Дональд Трамп считает своими достижениями в первые 100 дней на посту президента США.

Одним из таких достижений глава Белого дома назвал "изоляцию России и Сирии в ООН, достигнутую благодаря успешной дипломатической работе совместно с главой Китая Си Цзиньпином".

Другими успехами глава государства объявил увеличение военного бюджета США на 54 миллиарда долларов, ракетный обстрел военной базы в Сирии в ответ на применение режимом Асада химического оружия против гражданского населения, а также введение новых санкций против Сирии по этой же причине. Кроме того, Трамп называет своим достижением введение санкций против Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет, а также меры по изоляции КНДР в ответ на провокационные испытания ракет.

Также успехом своей администрации Трамп считает снижение нелегальных переходов южных границ США на 61 процент с января текущего года, подписание указа о начальном финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.