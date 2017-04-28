Миссия ОБСЕ зафиксировала некоторое снижение уровня насилия на Донбассе

28.04.2017, 15:37

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что миссия зафиксировала некоторое снижение уровня насилия на Донбассе на прошлой неделе. Об этом он сообщил на брифинге.

Хуг отметил, что подавляющее количество зафиксированных на прошлой неделе случаев нарушения режима прекращения огня произошло в 4 горячих точках. В частности, примерно треть - в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а еще около 25% - в районе Попасная-Троицкое-Первомайск.

"Уже четвертую неделю подряд, имею в виду период с 17 по 23 апреля, Специальная мониторинговая миссия зафиксировала снижение уровня насилия. Впрочем, это снижение на прошлой неделе было минимальным. Оно составило всего около 10%", - сообщил он.

Представитель СММ ОБСЕ отметил, что на прошлой неделе, уже вторую неделю подряд, это снижение было заметнее всего с точки зрения применения запрещенного Минскими договоренностями оружия, а именно танков, минометов и артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня.

"На прошлой неделе мы зафиксировали ориентировочно на 55% меньше взрывов, вызванных применением запрещенного вооружения, если сравнивать с предыдущей неделей", - отметил Хуг.

Вместе с тем, несмотря на менее интенсивное применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения, СММ 85 раз зафиксировала наличие такого вооружения, размещенного в нарушение линий отвода. Об этом сообщает УНИАН.