Порошенк: Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы

28.04.2017, 15:56

Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

"Мы (с президентом Беларуси Александром Лукашенко) договорились в ближайшем будущем завершить процесс демаркации наших государственных границ, что станет дополнительным фактором усиления безопасности двух стран. Словом, верю, что украинско-белорусская граница была, есть и будет оставаться границей дружбы, добрососедства и надежного партнерства", - сказал Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.